Ruszyły zapisy do 5. edycji Kongresu Firm Rodzinnych Maria Kurzyńska

Już 7 czerwca we Wrocławiu odbędzie się 5. edycja Kongresu Firm Rodzinnych, jednego z największych w kraju wydarzeń adresowanych do przedsiębiorców rodzinnych. "Odnowa od nowa" – to hasło przewodnie tegorocznego spotkania, którego tematyka dotyczyć będzie odnajdywania się przedsiębiorców w świecie wstrząsanym przez zamiany. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ruszyły zapisy uczestników.