Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych we Wrocławiu (PRZECZYTAJCIE ZASADY)

Rodzice mają czas na złożenie elektronicznych wniosków od 12 marca od godziny 12:00 do 18 marca. Co ważne, muszą także w tym czasie pojawić się w szkole, do której aplikują ich dzieci, z wydrukowanym wnioskiem/zgłoszeniem wraz z wymaganymi załącznikami.

W rekrutacji do podstawówek mogą wziąć udział dzieci mieszkające we Wrocławiu i urodzone w 2013 roku (jako 7-latki) lub w 2014 roku (jako 6-latki). W tym drugim przypadku jest to dopuszczalne, jeżeli uczęszczały one do przedszkola lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, do której przynależy ze względu na miejsce zamieszkania. Wówczas przyjęcie odbywa się na podstawie zgłoszenia. Jeżeli natomiast ktoś chciałby uczęszczać do innej placówki, wtedy w elektronicznym wniosku trzeba wskazać maksymalnie 3 szkoły, przy czym ostatnią pozycję musi zajmować szkoła obwodowa kandydata.