Ruszyła 42. Piesza Pielgrzymka Wrocławska. Wierni z całej archidiecezji wrocławskiej idą na Jasną Górę. Przejdą 220 km w 9 dni

W tłumie idącym we wtorkowy poranek przez Wrocław można było zauważyć zarówno rodziców z dziećmi, młodzież oraz starszych, a także... dwóch biskupów. Bp Jacek Kiciński oraz bp Maciej Małyga mają zamiar przejść z wiernymi całą trasę.

- Ten trud i zmagania ofiarujemy Bogu w intencji naszych najbliższych. Na pielgrzymce panuje niepowtarzalna atmosfera pomimo zmęczenia i bolących nóg. Tego nie da się zapomnieć. Dodajemy sobie siły nawzajem. Czekamy z niecierpliwością co roku na to wydarzenie. Nawet z urlopu zrezygnuję, ale na Jasną Górę pieszo się wybiorę. Wnuczka poszła ze mną pierwszy raz, jak miała 3,5 roku i co roku teraz uczestniczy - mówi Mariola Szczepan, która w pieszej pielgrzymce do Częstochowy idzie już 19 raz.