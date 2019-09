Ruszył remont torowiska na Podwalu. Przygotujcie się na utrudnienia!

W ten weekend ruszyły prace przy torowisku tramwajowym na Podwalu. Z ruchu wyłączono odcinek pomiędzy placem Jana Pawła II i placem Orląt Lwowskich. Utrudnienia potrwają przez miesiąc.

Tzw. torowisko typu węgierskiego - na betonowych płytach, wymaga naprawy w kilku miejscach, by można było tamtędy jeździć bezpiecznie. Oznacza to duże zmiany tras tramwajów linii 0L, 0P, 6, 7, 14, 23, 24, 31 i 32. Będą one obowiązywać prawie miesiąc – do 19 października. Robotnicy już od soboty prowadzą prace na torowisku, a tramwaje jeżdżą objazdami. Mogą być one uciążliwe dla pasażerów, szczególnie w dni robocze. Oto wprowadzone przez MPK zmiany: * Tramwaje linii okólnej 0L i 0P kursują objazdem w obu kierunkach od placu Jana Pawła II przez ulicę Ruską (św. Mikołaja), Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do placu Legionów z pominięciem przystanku "pl. Orląt Lwowskich". * "Szóstka" w kierunku pętli Krzyki kursuje od pl. Bema objazdem przez mosty Młyńskie, Halę Targową, plac Dominikański i ulicę Skargi, Teatralną do ulicy Świdnickiej. W kierunku powrotnym linia 6 będzie kursowała bez zmian.

* "Siódemka" w kierunku pętli Klecina jeździ objazdem od ulicy Kazimierza Wielkiego objazdem przez ulicę Widok i plac Teatralny z pominięciem przystanku "Narodowe Forum Muzyki" i "Renoma". W kierunku powrotnym linia 7 będzie kursowała bez zmian. * "Czternastka" jadąca z Osobowic w kierunku FAT-u kursuje od ulicy Kazimierza Wielkiego objazdem przez ulicę Widok i plac Teatralny z pominięciem przystanku "Narodowe Forum Muzyki" i "Renoma". W kierunku powrotnym z FAT-u do pętli Osobowice 14 jeździ objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i most Pomorski do ulicy Pomorskiej. * Tramwaje linii 23 jadące z pętli Kromera w kierunku pętli przy ulicy Robotniczej, od placu Bema jadą przez ulicę Drobnera, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką i Nowy Świat do ulicy św. Mikołaja, a w kierunku przeciwnym od placu Jana Pawła II przez most Sikorskiego, ulicę Jagiełły, Dubois i Drobnera do placu Bema.

* Tramwaje linii 24 jadące z Osobowic w kierunku FAT-u kursują objazdem od ulicy Pomorskiej przez most Pomorski, ulicę Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do pl. Legionów. W kierunku powrotnym linia jedzie objazdem od ulicy Świdnickiej przez plac Teatralny, ulicę Widok do ulicy Kazimierza Wielkiego z pominięciem przystanku "Narodowe Forum Muzyki". * Tramwaje linii 31 i 32 kursują objazdem w obu kierunkach od placu Jana Pawła II przez ulicę Ruską (św. Mikołaja), Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do placu Legionów z pominięciem przystanku "pl. Orląt Lwowskich". Prowadzone prace na ulicy Podwale nie spowodują zmian w kursowaniu komunikacji autobusowej.

