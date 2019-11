Ruszył proces księdza oskarżonego o molestowanie dzieci

- Dowiedziałam się, że córka też tam była. Zawołałam ją i spytałam, czy to prawda. Wtedy wszystko opowiedziała. Opowiedziała, gdzie ksiądz ją dotykał, że chciał ją pocałować w usta, wsadzał ręce pod bluzkę, dotykał za ramiona, uda i wkładał ręce do majtek. Spytałam jej, dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziała. Powiedziała, że się wstydziła i bała się, że będę na nią krzyczeć – dodaje matka drugiej pokrzywdzonej.

67-letni Piotr M. objął parafię Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie trzy lata temu. Szybko zaskarbił sobie sympatię wiernych. Był aktywny w życiu wsi i szkoły. - Był otwarty, zapraszał dzieci do kościoła i do siebie. Tradycją było przybijanie z nimi piątek. Dzieci przychodziły do niego, śpiewał z nimi, wygłupiał się. Wzbudzał zaufanie – wspomina jedna z parafianek.

Ksiądz Piotr M. został zatrzymany w maju tego roku. Proces przed sądem w Zgorzelcu ruszył w październiku. - Oskarżony Piotr M. stanął przed sądem pod zarzutem popełnienia dwóch występków o charakterze seksualnym wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz niepełnosprawnych umysłowo. To są czynności seksualne, polegające na naruszeniu sfery intymnych dziecka, to jest dotykania sfer o charakterze intymnym, całkowanie oraz dotykanie sfer nieintymnych, ale o charakterze seksualnym - wylicza prokurator Agnieszka Kwaśniak z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

Ksiądz Piotr zorganizował chór kościelny dla dziewczynek, z dziećmi wyjeżdżał na wycieczki, często bywał w szkole. Nie był katechetą, ale jako proboszcz przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej.

- Wszyscy mówili, że z księdzem jest coś nie tak, że dotyka dzieci. Pełno było u niego zabawek, na plebanii stał wózek dla lalek, miał różowy szlafrok, to jest normalne? Po co księdzu to było? – pyta jedna z mieszkanek Ruszowa.

- Jak przyszedł do parafii, było wyraźnie mówione: ma nie dotykać dzieci, nie brać ich na kolana i nie głaskać. Rodzice powiedzieli mu to jasno. To potem był oburzony na mszy, że dzieci do niego lgną, a rodzice mają coś przeciwko – dodaje inna z parafianek.

Po aresztowaniu księdza, do prokuratury i dziennikarzy zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które zeznały, co robił im ksiądz, podczas przygotowań do komunii. Pierwsze relacje są sprzed 35 lat, kiedy ksiądz był wikarym i katechetą we Wrocławiu.