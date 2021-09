Ruszył Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole. Co to takiego? (ROZMOWA)

- To jest impreza, która w naszym kraju odbywa się już po raz drugi. W ubiegłym roku wzięło w niej kilkadziesiąt przedszkoli i szkół z całej Polski, w tym roku będzie ich z pewnością zdecydowanie więcej. Inspiracją do tygodnia szczęścia w szkole jest - odbywający się w tym samym czasie, na całym świecie - "Międzynarodowy tydzień szczęścia w pracy". Nasza akcja jest wielkim, pospolitym ruszeniem - każda szkoła, każde przedszkole, każda instytucja, która zajmuje się edukacją - jeśli tylko chce, to może wziąć w niej udział. Za darmo. Chodzi o to, żeby uczniowie, nauczyciele, przez 7 dni zainteresowali się tematem szczęścia. Bo gdy mówimy o Dniu Dziecka, Dniu Matki - to tego dnia pokazujemy: "O, ta osoba tego jest ważna". Tak samo w tygodniu szczęścia chcemy zwrócić uwagę na to, że szczęście w szkole też powinno być dla nas ważne. Wszystkie reflektory zostają skierowane na tę sprawę: "uwaga, to jest szalenie ważne w życiu".

Czym jest "szczęście w szkole"?

- To zależy od każdego z nas, to bardzo indywidualna sprawa. Bo nie zawsze to jest "wypłata", czy "piątka za sprawdzianu", ale na przykład dobra relacja między nauczycielem a uczniem, między nauczycielem, a rodzicami uczniów, czy też w stosunkach uczeń- uczeń.

Wielu osobom hasło połączenie słów "szczęście" i "szkoła" zgrzyta. Bo szkoła, niestety, w wielu przypadkach kojarzy się niekoniecznie ze szczęściem, ale z kartkówkami, krzyczącymi i ostrymi nauczycielami, głośnymi i niegrzecznymi dziećmi, roszczeniowymi rodzicami, surową dyrekcją, konfliktami między uczniami. W tygodniu szczęścia chodzi o to, żeby odczarować szkołę?

- Niestety nie ma czarodziejskiej różdżki, która by raz dwa zmieniła to negatywne postrzeganie szkoły (uśmiech). Odczarować się nie da, ale małymi krokami można tworzyć szczęśliwą szkołę, zaczynając np. od takiego właśnie tygodnia. Najważniejsze, to żeby zadać sobie - indywidualnie, ale też w grupach, np. w klasie, pytanie: "co sprawia, że jestem szczęśliwy w szkole"? Nie chodzi o to, żeby nauczyć się encyklopedycznej regułki szczęścia, bo dla jednej osoby szczęściem w szkole jest dobra relacja z rówieśnikami, dla kogoś innego szczęściem będzie uśmiechnięty nauczyciel, a dla jeszcze innej osoby szczęściem będzie to, że widzi sens swojej pracy jako nauczyciel, jako pani woźna, czy pani pracująca w sekretariacie szkoły.