Oto sportowe imprezy na Dolnym Śląsku. Sobota-niedziela 23-24.11.2019.

Sobota, 23 listopada 2019

PIŁKA NOŻNA



19. kolejka II Ligi. Górnik Polkowice - Olimpia Elbląg (godz. 16). Stadion Miejski przy ul. Kopalnianej 4, bilety w cenie od 5 do 15 zł do nabycia w kasach stadionu bezpośrednio przed meczem.





KOSZYKÓWKA



8. kolejka Energa Basket Ligi Kobiet. CCC Polkowice - Enea AZS Poznań. Hala sportowa przy ul. Dąbrowskiego 1a w Pol-kowicach, godz. 19. Bilety: normalny 12 zł, ulgowy 6 zł, sprzedawane w kasie na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu.



SIATKÓWKA



11. kolejka KRISPOL 1. ligi siatkówki mężczyzn. SPS Chrobry Głogów - RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki, hala w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie przy pl. Mieszka I 22, godz. 18. Bilety do kupienia przed meczem w hali.





FUTSAL



10. kolejka Futsal Ekstraklasy. Orzeł Acana Jelcz-Laskowice - FC Toruń. Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, godz. 18. Bilet ulgowy (uczniowie i studenci do 26. roku życia, seniorzy oraz kobiety) - 5 zł, normalny - 10 zł. Dzieciom do 13 roku życia przysługuje darmowy wstęp.





Niedziela, 24 listopada 2019 ]

PIŁKA NOŻNA



Spotkanie autorskie z Sebastianem Milą - promocja książki „Sebastian Mila. Autobiografia” napisanej z Leszkiem Milewskim. Godz. 13, salon Empik w Renomie (ul. Świdnicka 40).



16. kolejka PKO Ekstraklasy. Śląsk Wrocław - Wisła Kraków, Stadion Wrocław, al. Śląska, godz. 17:30. Najtańsze bilety normalne w dniu meczu 25 zł. Wejściówki można kupić na eventim.pl oraz na www.bilety.slaskwroclaw.pl a także m.in. w kasach przy ul. Oporowskiej i na Stadionie Wrocław od ul. Królewieckiej (od godz. 10).



KOSZYKÓWKA



11. kolejka 1 Ligi Mężczyzn. Derby Dolnego Śląska: Górnik Trans.eu Wałbrzych - WKK Wrocław, hala widowiskowo-sportowa Aqua Zdrój w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6, godz. 16. Bilety od 16 zł do kupienia za pośrednictwem serwisu bilety24.pl/sport.



SIATKÓWKA



6. kolejka PlusLigi: Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk, hala widowiskowo-sportowa RCS w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B, godz. 17.30. Bilety od 15 zł do kupienia za pośrednictwem serwisu ticketik.pl oraz w kasie squasha zlokalizowanej w hali RCS.



11. kolejka KRISPOL 1. ligi siatkówki mężczyzn. KFC Gwardia Wrocław - Norwid Częstchowa, hala Orbita, godz. 18. Bilety od 10 zł na www.eventim.pl lub w kasach przed meczem.



Poniedziałek, 25 listopada 2019

SIATKÓWKA



6. kolejka Ligi Siatkówki Kobiet. #VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz, hala Orbita przy ul. Wejherowskiej 34, Wrocław, godz. 17. Bilety normalne 15 zł, ulgowe 10. Do nabycia w kasach przed meczem lub na stronie kupbilet.pl.

