Ruszają pociągi z Wrocławia do Pragi. Stolica Czech zachwyca. Najlepsze atrakcje Pragi. Jak dojechać z Dolnego Śląska? Zdjęcia, wskazówki

Wspaniała wiadomość dla turystów. Czeski przewoźnik kolejowy uruchomi połączenia z Pragi do Wrocławia. Mają ruszyć pod koniec roku. Pociągi pojadą m.in. przez Pardubice oraz Letohrad. Czesi planują przedłużyć trasę aż do Gdyni nad polskie morze. Tymczasem polecamy wycieczkę do pięknej Pragi na weekend Dolnoślązakom. Jak najwygodniej dojechać z Dolnego Śląska, top atrakcji Pragi, których nie możesz pominąć i zdjęcia z wycieczki do Pragi - to wszystko znajdziesz w poniższym artykule.

Stolica Czech przyciąga tłumy turystów z całej Europy. Nic w tym dziwnego, Praga to miasto z ogromną historią, piękną architekturą i bogatą ofertą turystyczną. Podpowiadamy, jak najlepiej zaplanować podróż do Pragi z Dolnego Śląska. W galerii zobaczcie zdjęcia z naszej wycieczki do Pragi:

Praga z Dolnego Śląska - jak najwygodniej dojechać?

Podróż do Pragi samochodem

Nie ukrywamy, że dla Dolnoślązaków najszybszym i najwygodniejszym transportem do Pragi okazuje się samochód.

Do Pragi z Wrocławia dojedziecie w około 4 godziny

z Legnicy w 3 godziny 15 minut

z Wałbrzycha w niecałe 3 godziny

z Jeleniej Góry i Kłodzka w 2,5 godziny Najszybsza trasa z tych miast do stolicy Czech prowadzi przez odcinki płatnej, czeskiej autostrady. Konieczny jest zakup winiety! Możecie to bez problemu zrobić przez internet. Koszt winiety na 3 dni to ok. 70 złotych. Możliwe jest także ominięcie odcinków płatnych, jednak wybierając tę opcję, stracicie na czasie.

Jeśli jednak wolicie udać się do Pragi komunikacją publiczną, jest to możliwe! Podróż potrwa dłużej, ale być może zaoszczędzicie. Podróż do Pragi pociągiem

Niestety, aktualnie nie dojedziemy bezpośrednim połączeniem kolejowym z Dolnego Śląska do Pragi. To się zmieni pod koniec 2024 roku. Narodowy przewoźnik kolejowy z Czech Ceske Drahy zapowiada uruchomienie międzynarodowej linii Ex32. O przełomowej decyzji napisał rynek-kolejowy.pl. Zapowiadane są aż 4 połączenia dziennie z Pragi do Wrocławia. Pociąg pojedzie przez Pardubice i Letohrad. - Linia Ex32 jest zapisana w czeskim Planie Transportowym jako kontynuacja zawieszonego wiele lat temu połączenia Praga - Hradec Králové - Letohrad - Polska w ramach linii R10. W dokumencie czytamy o ówczesnym braku chęci ze strony polskiego partnera na kontynuowanie projektu i niskie zainteresowanie pasażerów - pisze rynek-kolejowy.pl.

Tymczasem, jadąc z Wrocławia, Legnicy lub Kłodzka, możemy skorzystać z transportu KD do miejscowości Lichkov. Stamtąd możemy kontynuować podróż pociągami czeskich przewoźników. Cała podróż z Wrocławia do Pragi zajmie, w zależności od pory dnia, około 5 godzin. Startując z Jeleniej Góry najlepiej kierować się pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej, stamtąd do miejscowości Tanvald i następnie do Pragi. Niestety wybierając tę opcję, musimy nastawić się na ponad 5 godzin podróży. Podróż do Pragi autobusem

Bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Pragi oferuje Flixbus. Podróż zajmie od 4 do 5 godzin. Z bezpośredniego połączenia autobusowego możemy skorzystać, startując także z Jeleniej Góry (ok. 3 godziny) czy Kłodzka (3 h 20 min.). Takiej wygody nie mają niestety legniczanie czy wałbrzyszanie - muszą nastawić się na przesiadki. Wiele lokalnych biur turystycznych na Dolnym Śląsku oferuje jednodniowe wycieczki do Pragi. To świetna opcja, ponieważ w cenie biletu mamy także opiekę przewodnika, który zaprowadzi nas w najciekawsze miejsca Pragi.

Podróż do Pragi samolotem

Teoretycznie podróż do Pragi z Dolnego Śląska samolotem jest możliwa, jednak w praktyce nie ma ona sensu - lot Polskich Linii Lotniczych LOT z Wrocławia do Pragi jest z przesiadką w Warszawie. Ta opcja nie opłaci nam się czasowo ani finansowo.

TOP 5 rzeczy, które koniecznie musisz zrobić, będąc w Pradze

Przejść się po Moście Karola i pogłaskać psa

Most Karola to wizytówka Pragi. Będąc w stolicy, musicie zaliczyć spacer po moście i... głaskanie psa. Wyżeł lub jamnik (kwestia sporna) przedstawiony jest na płaskorzeźbie pod pomnikiem św. Jana Nepomucena. Według tradycji głaskanie psa przyniesie nam szczęście. Według tradycji głaskanie płaskorzeźby psa na Moście Karola przyniesie nam szczęście! Klaudia Korfanty Wejść na Zamek na Hradczanach

Praski Zamek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów architektonicznych w Europie. Widoki ze wzgórza zamkowego zapierają dech w piersiach, a architektura robi ogromne wrażenie. Na zamek możemy dostać się kolejką, jednak wejście na pieszo nie sprawi wam większego kłopotu.

Praski Zamek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów architektonicznych w Europie. Widoki ze wzgórza zamkowego zapierają dech w piersiach, a architektura robi ogromne wrażenie. Na zamek możemy dostać się kolejką, jednak wejście na pieszo nie sprawi wam większego kłopotu. Zjeść trdelník

Być w Pradze i nie zjeść trdelníka? To niemożliwe! Cudowny zapach ciasta posypanego cukrem roznosi się w całym centrum Pragi. Trdelník, zwany także kurtoszem lub kurtoszkołaczem, to typowy wypiek dla Słowacji, Czech czy Węgier. Żeby w pełni docenić jego smak, musimy udać się w miejsce, gdzie będzie wypiekany na świeżo. Takich miejsc w Pradze jest pełno. Gorący trdelník smakuje najlepiej! Trdelník - praski słodki przysmak Klaudia Korfanty Wybrać się do U Fleků i wypić lokalne, czeskie piwo

Czechy nieodłącznie kojarzą się z piwem. Mnóstwo lokali z piwem oferuje browary własnej receptury, wytwarzane na miejscu. Najsłynniejszym i najstarszym browarem restauracyjnym w Pradze jest U Fleků. Atmosfera miejsca jest wspaniała, a smakowaniu lokalnych potraw i trunków towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Piwiarnia znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto, przy ulicy Křemencova 11. Polecamy! Najsłynniejszym i najstarszym browarem restauracyjnym w Pradze jest U Fleků Klaudia Korfanty Zjeść gulasz z knedlikami

Kolejny regionalny przysmak Pragi, którego nie musisz szukać. Gulasz z knedlikami serwowany jest niemal w każdym lokalu. Odmianą gulaszu typową dla Pragi jest "gulasz praskiego rzeźnika" - znajdzie się w nim dodatkowo delikatna szynka i aromatyczna kiełbaska, a także chrzan i chrupiąca cebulka. Gulasz z knedlikami w jednym z wielu praskich lokali serwujących to danie Klaudia Korfanty Ciekawostka: Herb Czech przedstawia lwa. Łudząco podobny jest herb Lądka-Zdroju. Z kolei lew na herbie legnickim nie posiada korony, ale za to trzyma w łapach klucze. Lew jest symbolem Korony Czeskiej, której kiedyś podlegała Legnica i inne miasta Dolnego Śląska. Dolnośląskie miasta, które mają w swoich herbach symbole białego lwa to też m.in. Wrocław, Bystrzyca Kłodzka czy Kłodzko. Po lewej stronie herb Lądka-Zdroju, po prawej herb Czech wikipedia.org

Najlepsze atrakcje w Pradze

Do najlepszych atrakcji w Pradze z pewnością należy zaliczyć:

Stare Miasto i zegar astronomiczny

Most Karola

Zamek na Hradczanach z Katedrą św. Wita (warto wejść na wieżę widokową)

Złotą Uliczkę

Dzielnicę Żydowską

Ogród Botaniczny

Praskie ZOO Wskazówka: W Pradze bardzo dobrze funkcjonuje metro. Dobrze mieć przy sobie monety - biletomaty na stacjach w większości nie przyjmują banknotów papierowych. Można za to płacić kartą.

Galeria zdjęć z naszej wycieczki do Pragi

Zobaczcie zdjęcia Pragi z 2022 roku. Czeska stolica zachwyca!

