Ruszaj na przygodę z „Krainą lodu 2” Disneya we Wroclavii

Specjalna strefa przygód Krainy lodu 2 we Wroclavii to odpowiedź na sześcioletnie oczekiwanie fanów na kontynuację historii oraz szansa na wejście do świata Anny, Elsy, Kristoffa, Olafa i Svena. Magiczna scenografia stworzona na poziomie 0 obok fontanny przeniesie nas do Arendelle i daleko poza królestwo od 18 listopada do 10 grudnia.

Kultowy film wreszcie z kontynuacją

Pierwsza część Krainy lodu podbiła serca dzieci, dorosłych, a także krytyków, stając się w ten sposób animacją wszechczasów. W Polsce obejrzało ją ponad 1,3 mln widzów. Film został doceniony przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej i otrzymał statuetkę Oscara aż w dwóch kategoriach: za najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz najlepszą piosenkę („Let It Go”, pol. „Mam tę moc”), która stała się prawdziwym hitem. Na oficjalnym polskim koncie Disneya w serwisie Youtube została wyświetlona ponad 110 milionów razy!

Już na kilka dni przed premierą nowego filmu, za sprawą atrakcji przygotowanych we Wroclavii będzie można wejść w klimat magicznego świata Arendelle i wspólnie z bohaterami filmu wyruszyć w niezwykłą podróż!

Wejdź na ścieżkę przygód i odbierz nagrody!

Na ścieżce przygód zarówno mali, jak i duzi wielbiciele filmu będą mogli sprawdzić się w wyzwaniach i grach, podążając śladami bohaterów Krainy lodu 2 oraz stawiając czoła siłom czterech żywiołów. Każdy, kto wykona wszystkie zadania przygotowane w przestrzeni zabawy, może liczyć na upominek, a także na poznanie kilku tajemnic drugiej części filmu jeszcze przed jego premierą.

To niepowtarzalna okazja by zrobić sobie zdjęcie z Anną i Elsą na balkonie pałacu Arendelle oraz sprawdzić się w kilku wyzwaniach. Pierwszą przeszkodą będzie stawienie czoła duchowi wiatru i przeżycie jesiennej zawieruchy tysiąca liści. Następnie najmłodsi mogą wyruszyć na poszukiwanie drogi i magicznego symbolu wśród skał czy skoczyć w morską toń w poszukiwaniu wyjątkowej, magicznej kuli. Jednak to nie wszystko, w trakcie przygód we Wroclavii dzieci i dorośli poznają także nowego bohatera filmu!

Wygraj bilety do kina na Krainy lodu 2

Strefa przygód Krainy lodu 2 we Wroclavii znajduje się na poziomie 0 i będzie otwarta od 18 listopada do 10 grudnia w godzinach: od 12.00 do 20.00 (w tygodniu) oraz od 10.00 do 21.00 (w weekendy).

Ponadto, w Mikołajki, 6 grudnia, w strefie wydarzenia zostanie zorganizowany konkurs, w którym do wygrania będą bilety na Krainę lodu 2, ufundowane przez Cinema City.

Pierwszy pokaz filmu w Cinema City we Wroclavii zaplanowano na godzinę 10.00 22 listopada. Bilety są już dostępne.

Odkryj tajemnicę Elsy – informacje o filmie

Dlaczego Elsa urodziła się obdarzona magiczną mocą? Odpowiedź na to pytanie nie daje jej spokoju i… zagraża całemu królestwu! Dlatego razem z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyruszają w niebezpieczną i niezwykłą podróż. Czy ta wyprawa odmieni życie bohaterów? Czego się podczas niej dowiedzą? Jakie przygody przeżyją i jakie tajemnice własnej przeszłości uda im się odkryć? W oscarowej Krainie lodu Disneya Elsa bała się, że jej moc jest zbyt potężna i może doprowadzić do katastrofy. W drugiej części musi mieć nadzieję, że ta moc będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć problemy, które napotka. Czy tak się stanie?

Długo oczekiwaną kontynuację - Krainę lodu 2 Disneya tworzy ten sam zespół artystów Walt Disney Animation Studios. Film ponownie reżyserują Jennifer Lee i Chris Buck. Za piosenki odpowiada małżeństwo Kristen Anderson-Lopez i Bobby Lopez. W polskiej wersji językowej ponownie usłyszymy powracających członków obsady: Lidię Sadową, Katarzynę Łaskę, Annę Cieślak, Magdalenę Wasylik, Pawła Ciołkosza oraz Czesława Mozila. Kraina lodu 2 Disneya w kinach od 22 listopada.