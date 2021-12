Rusza pierwsze połączenie między Wrocławiem i Jelczem Laskowice. Oto szczegóły

- Kolej Aglomeracyjną tworzymy dla Dolnoślązaków, aby ułatwić im poruszanie się w obrębie największego miasta i jednocześnie stolicy regionu. Bardzo ważny jest dla nas głos środowisk obywatelskich. Dlatego tym samym rozpoczynamy realizację uchwały sejmikowej o kolejach aglomeracyjnych, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Transport kolejowy jest ważnym elementem w układach komunikacyjnych dużych miast, a potrzebę utworzenia kolei aglomeracyjnych, oprócz samorządów, zauważa w ostatnim czasie wiele środowisk obywatelskich. Dzisiejsze porozumienie jest efektem licznych konsultacji prowadzonych przez marszałka Cezarego Przybylskiego zarówno z samorządowcami, ale także przedstawicielami ruchów miejskich m.in. Akcji Miasto i Bezpartyjny Wrocław.

Samorządy lokalne przystały na propozycję Zarządu Województwa Dolnośląskiego co do zasad funkcjonowania i finansowania połączeń pasażerskich na linii kolejowej Jelcz-Laskowice przez Czernicę do Wrocławia. Pasażerowie pojadą na tej trasie nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich, na co wyraziło zgodę Centrum Unijnych Projektów Transportowych.