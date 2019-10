Rusza Młodzieżowy Klub Filmowy w DCF we Wrocławiu

- Nasz nowy cykl to propozycja dla młodzieży, która chce nie tylko obejrzeć film, ale głębiej go przeżyć, zrozumieć problem w nim poruszony i mieć okazję podyskutować o nim w większym gronie. Pokazujemy filmy, które właśnie wchodzą na ekrany kin, w specjalnej cenie dla młodzieży z legitymacją szkolna albo studencką. Cykl Młodzieżowy Klub Filmowy jest częścią programu edukacyjnego, który kierujemy do uczniów szkół podstawowych i średnich. Oprócz Młodzieżowego Klubu Filmowego i projektu Kino Szkoła, w tym roku stworzyliśmy też program dla klas filmowych, w którym pilotażowo uczestniczą trzy wrocławskie licea, ale w przyszłości chcielibyśmy nim zarazić więcej szkół – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

- Pokazujemy filmy trudne. Doskonałą kontynuacją są dyskusje po projekcji. Jako dydaktyk i pedagog wiem, że potrzebna jest refleksja wtórna, ponieważ nie zawsze rozumiemy swoje własne reakcje. Nie powinno się młodzieży zostawiać bez możliwości dyskusji o tym co zobaczyli – mówi Tadeusz Kokurewicz.

Pokazywany w listopadowej edycji Młodzieżowego Klubu Filmowego obraz „Boże Ciało” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem i zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.