Runmageddon Wrocław 2023. Ekstremalny bieg z przeszkodami na stadionie Tarczyński Arena (MNÓSTWO ZDJĘĆ)

- Tu przede wszystkim liczy się dobra zabawa, sprawdzenie, jak wysoko możemy podnieść poprzeczkę podczas zmagań nie tylko z przeszkodami ale i z własnymi słabościami. To także ciekawa forma spotkania towarzyskiego, bo w Runmagedonie od lat startują grupy przyjaciół, rodzin czy znajomych z pracy - mówi Marek Jastrzębski, który po raz kolejny wystartował w zawodach wraz z grupą znajomych.

Jarosław Jakubczak / Polska Press