Runmageddon na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia z ekstremalnego biegu

Runmageddon, czyli ekstremalny bieg z przeszkodami w sobotę na Tarczyński Arena we Wrocławiu rozpoczął kolejny sezon i świętuje 8. urodziny. Organizatorzy chcieli przekonać wszystkich, że nie trzeba być herosem, by poradzić sobie z przeszkodami na trasie. Wystarczy chcieć przeżyć emocjonującą przygodę, bo jak zapewniają, Runmageddon mimo wymagających przeszkód, to wyzwanie w zasięgu każdego.

W sobotnim biegu wystartowali dorośli, dzieci, młodzież i całe rodziny. Wśród nich sporo stałych bywalców, którzy startują już od lat w tym i innych podobnych biegach.