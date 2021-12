Ruiny prosektorium, porodówki i pralni. Tak wyglądają przyszpitalne budynki w Sycowie. To miejsce budzi grozę (ZDJĘCIA) KJ

Według historycznych doniesień budynek szpitala, który stoi do dziś na ul. Oleśnickiej w Sycowie otwarto w 1906 roku. Wcześniej szpital był pod nadzorem kościoła. Przy szpitalu była też kaplica. Dziś Szpital w Sycowie na Dolnym Śląsku funkcjonuje w ramach Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Wciąż jednak na terenie obiektu znajdują się budynki, które ukazują historię, ciekawią i budzą grozę. To chociażby dawne prosektorium, w którym jeszcze do niedawna znajdował się kamienny stół sekcyjny. Dziś to ruiny, grożące zawaleniem. Zobaczcie zdjęcia.