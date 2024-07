Rudy Wąs strzyże charytatywnie - skorzystaj z usług barberskich i pomóż psom z wrocławskiego schroniska!

Po 11 latach działalności w Mallow, w hrabstwie Cork, Barber Shop Rudy Wąs przenosi się do Wrocławia. Otwarcie w nowym miejscu, przy ul. Księcia Witolda 27 we Wrocławiu , odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2024 roku w godzinach 9:00 do 16:00. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji.

Charytatywne męskie strzyżenia

W dniu otwarcia będzie możliwość skorzystania z usług trzech utalentowanych barberów, którzy będą wykonywać męskie strzyżenia – włosów, brody oraz komplety. Wydarzenie to odbywa się bez wcześniejszej rezerwacji, a cena usługi zależy od decyzji klienta . Całkowity dochód zostanie przekazany na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu .

Strefa Psiaków

Słodki poczęstunek i napoje

Na uczestników czekać będzie słodki poczęstunek oraz napoje. Atmosferę umilą balony, muzyka oraz mnóstwo dobrej energii, która będzie towarzyszyć temu wyjątkowemu dniu. To doskonała okazja, by wspólnie świętować otwarcie nowego miejsca na mapie Wrocławia.

Niespodzianka od Yerba Café

Yerba Café, lokal sąsiadujący z barberem Rudy Wąs, przygotował niespodziankę. Od godziny 13:00 do 16:00 do każdego zamówionego ciasta lub croissanta serwowana będzie kawa lub mate gratis na hasło: POMAGAM. Yerba Café w Bulvarach we Wrocławiu to miejsce stworzone z pasji do kawy i yerba mate, oferujące świeże pieczywo, pyszne śniadania, lunche oraz znakomite desery.