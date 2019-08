Rubén i David - Hiszpan i Holender. Dwaj zapaleni kibice Śląska Wrocław

Rubén jest piłkarskim zapaleńcem. Regularnie redaguje teksty o Deportivo La Coruña, jego miejscowej drużynie i wielkiej miłości. Drugie miejsce w jego sercu zajmuje właśnie Śląsk. - Sześć lat temu moja ówczesna dziewczyna przyjechała do Wrocławia. Wiedziała, że kocham futbol, więc postanowiła sprawić mi koszulkę lokalnej drużyny piłkarskiej. Był to oczywiście Śląsk Wrocław! Tak narodziła się moja miłość do klubu. Zacząłem regularnie sprawdzać wyniki i obserwować moich ulubionych piłkarzy, czyli wówczas Sebastiana Milę i braci Paixão – wspomina Hiszpan.

- Raz byłem we Wrocławiu. Doskonale wiem jak trudno jest wymówić nazwę miasta, ale oglądając mecze poznałem już kilka słów, więc ze słowem „Śląsk" sobie radzę – chwali się Rubén. Kibice klubu znają go głównie z portalu społecznościowego Twitter, gdzie zyskał duży pogłos. Zwłaszcza kiedy pojawia się temat transferów z Hiszpanii. - Robi to na mnie duże wrażenie, nie ukrywam – mówi, pokazując ilości obserwujących go kibiców. - To bardzo dobry rynek dla polskich klubów. Zarówno Erik Expósito, jak i Israel Puerto są świetnymi zawodnikami. W Hiszpanii grali na czwartym szczeblu rozgrywkowym, ale w Polsce przekłada się to na ekstraklasę. W moim kraju jest wielu dobrych piłkarzy, którzy nie mieszczą się w czołowych ligach. Na przykład Dani Ramirez, chyba każdy z przyjemnością patrzy na jego grę – mówi.

David na co dzień pracuje w magazynie odzieżowym, gdzie zajmuje się sortowaniem ubrań. Do jego miejsca pracy regularnie przyjeżdżają chętni zarobku polscy studenci. To właśnie od nich Holender po razy pierwszy usłyszał o Śląsku. Właściwie to WKS-ie, bo tak woli nazywać wrocławski klub, zamiast łamać sobie język. - Już od pierwszej chwili opowieści o Wrocławiu przykuły moją uwagę. Byłem w mieście już siedem albo osiem razy, trudno mi zliczyć! Mam tu wielu przyjaciół. 21 września melduje się na meczu z Zagłębiem – zapowiada.