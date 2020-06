Rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty. Maseczka, własna butelka wody i przybory [ZASADY]

16, 17 i 18 czerwca 2020 r. we Wrocławiu do egzaminu ósmoklasisty przystąpi około 5 tysięcy uczniów. Na całym Dolnym Śląsku ponad 25 tysięcy dzieci. Ósmoklasiści zdawać będą testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (do wyboru: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego). Egzamin rozpocznie się o godz. 9., a uczniowie muszą się stawić przed szkołą najpóźniej około 8.30.

Zasady obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty: