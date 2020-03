Rozpoczyna się wiosenna deratyzacja we Wrocławiu

we Wrocławiu rusza obowiązkowa deratyzacja Piotr Warczak

Szacuje się, że szczurów we Wrocławiu może być nawet cztery razy tyle, co mieszkańców. Konieczne jest więc cykliczne przeprowadzanie zabiegów deratyzacji w mieście. Nie będą one jednak skuteczne, jeżeli przez cały czas nie zadbamy, aby zamykać klapy śmietnikowe czy nie wyrzucać luzem jedzenia. Kilka obszarów miasta, gdzie szczurów występuje najwięcej, zostało objętych usługą kompleksowej, całorocznej deratyzacji.