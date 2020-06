Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich we Wrocławiu [TERMINY, ZASADY]

Od 15 czerwca do 10 lipca należy w systemie rekrutacji elektronicznej złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, który będzie można w późniejszym czasie uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w dniach 26 czerwca - 10 lipca) oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dniach 31 lipca - 4 sierpnia).

Dla chętnych przygotowano ponad 6,5 tysiąca miejsc (obecnie uczniów klas ósmych wrocławskich szkołach jest ok. 4,7 tys., jednak do naszych szkół rekrutuje się także uczniowie spoza Wrocławia, a część wrocławskich ósmoklasistów wybiera szkoły poza stolicą Dolnego Śląska).

Od 15 do 22 czerwca można składać wnioski o przyjęcie m.in. do klas międzynarodowych, dwujęzycznych, wojskowych czy sportowych. Dodatkowe sprawdziany uzdolnień i kompetencji do tych oddziałów będą prowadzone między 23 czerwca a 7 lipca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości 19 sierpnia. W tym roku, ze względu na krótki czas nie będzie prowadzony dodatkowy nabór.

Rekrutacja w internecie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na stronie internetowej

Za pośrednictwem systemu logują się zarówno uczniowie z wrocławskich szkół podstawowych posiadający login i hasło (uzyskany ze szkół „macierzystych”), jak i pozostali uczniowie, którzy w celu zalogowania się i rekrutowania wpisują nr PESEL. Po zalogowaniu się należy wpisać dane kandydata i rodziców, wybrać z listy maksymalnie 6 szkół (ale dowolna liczbę oddziałów w każdej szkole), ustalić preferencje czyli uszeregować wybrane szkoły w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W kolejnych etapach należy uzupełniać wnioski o oceny ze świadectwa, wyniki egzaminów, dodatkowe osiągnięcia i kryteria. Wydrukowane, podpisane i zeskanowane (lub sfotografowane) dokumenty należy dołączyć w systemie rekrutacji lub dostarczyć osobiście.