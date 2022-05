Rowery za 150 zł i mniej. Najciekawsze ogłoszenia z Wrocławia [ZDJĘCIA, CENY]

Poczuj wiosnę na rowerze! We Wrocławiu o to nietrudno, bo miasto stawia na rowery, buduje nowe ścieżki i udogodnienia dla jednośladów. A rower kupić możesz nawet za kilkadziesiąt złotych. Używane rowery miejskie, górskie, damskie, męskie i dziecięce znajdziesz na portalach ogłoszeniowych. Niektóre gotowe do jazdy, inne wymagają odświeżenia czy drobnej naprawy. Wybraliśmy najciekawsze, aktualne ogłoszenia sprzedaży rowerów za nie więcej niż 150 zł. Zobacz zdjęcia i ceny. Zobacz inne rowery na sprzedaż do 150 zł na kolejnych slajdach >>> Oferty pochodzą z portalu olx.pl

olx.pl