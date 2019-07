Rowerowa sobota dla wszystkich w Centrum Korona

Wrocław i okolice to doskonałe miejsce do wycieczek rowerowych. Bliskość terenów zielonych oraz dostępność licznych ścieżek rowerowych sprawiają, że mieszkańcy chętnie wybierają się na dłuższe lub krótsze przejażdżki po malowniczych terenach. Godna polecenia jest chociażby trasa rowerowa o długości 55 km „Dookoła Wrocławia”, która przebiega m.in. przy Centrum Korona. Wychodząc naprzeciw potrzebom miłośników dwóch kółek, w sobotę 27 lipca w godzinach 11.00-18.00 Centrum Korona organizuje akcję znakowania rowerów. Podczas wydarzenia policjanci poinstruują miłośników jednośladów, jak uchronić rower przed kradzieżą oraz oznakują go.

Uczestnicy akcji będą również mogli skorzystać z tzw. cocktailbike, czyli atrakcji łączącej tworzenie pysznych koktajli z rowerową zabawą. W programie wydarzenia zaplanowano również panel edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu i konieczności noszenia odblasków, co jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy więcej czasu spędzamy poza domem. Rozmowy o bezpieczeństwie na drodze będą połączone z warsztatami dla dzieci, prowadzonymi przez grupę „Sławek i Przyjaciele”.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć akcja charytatywna „Jadę i pomagam”, która łączy aktywność sportową z chęcią niesienia pomocy potrzebującym. Zadaniem klientów Centrum Korona będzie przejechanie jak największej liczby kilometrów na rowerze stacjonarnym. Za każdy przejechany kilometr Centrum Korona przekaże określoną kwotę na rzecz podopiecznych Grupy Pomocy Zwierzętom RATUJ według przelicznika 1 kilometr = 1 złoty.

„Sezon rowerowy w pełni, dlatego warto zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko kradzieży naszych ‘dwóch kółek’. W tym celu zapraszamy już 27 lipca do Centrum Korona na akcję znakowania rowerów organizowaną we współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sołtysowickiej 21. Zachęcamy również do włączenia się w akcję charytatywną ‘Jadę i pomagam’ i pokonania jak największej liczby kilometrów na rowerze stacjonarnym. Wystarczy nawet niewielkie zaangażowanie, aby pomóc potrzebującym zwierzakom” – mówi Paulina Sip, dyrektor Centrum Korona.

Każda osoba, która zdecyduje się oznakować swój rower w Centrum Korona lub wesprzeć akcję charytatywną „Jadę i pomagam”, otrzyma w podziękowaniu upominek – gadżet rowerowy.

Akcja odbędzie się na terenie pasażu handlowego, w sąsiedztwie Costa Coffee i Cukierni Sowa. Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje:

Centrum Korona

Centrum Korona to jedno z pierwszych wielofunkcyjnych centrów handlowych w Polsce, gdzie oprócz zakupów można aktywnie spędzić czas w klubie fitness oraz zrelaksować się w strefie kina i restauracji. Całkowita powierzchnia użytkowa Centrum Korona to 55.000 m2.

Oferta handlowa centrum obejmuje 54 butiki i sklepy średnio powierzchniowe, a głównymi najemcami są: hipermarket Auchan, Cinema City, Fitness Academy oraz sklepy CCC, Decathlon, GO Sport, Rossmann i RTV Euro AGD. Centrum Korona może pochwalić się bogatą ofertą rozrywkową – na terenie obiektu działają: mulitiplex CINEMA CITY oraz kompleks strefy food court z 12 restauracjami. Centrum Korona to miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.

Właścicielem Centrum Korona jest spółka celowa CH Wrocław Sp. z o.o. zarządzana przez Cromwell Polish Retail Fund. www.centrum-korona.pl

CROMWELL Property Group

Cromwell Property Group to australijski fundusz REIT (Australian Real Estate Investment Trust) notowany na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), który zarządza aktywami o łącznej wartości 6,7 mld EUR na terenie Australii, Nowej Zelandii i Europy.

Cromwell oferuje globalną i obejmującą komplet usług platformę zarządzania inwestycyjnego wraz z w pełni zintegrowanym potencjałem nieruchomościowym oraz bezpośrednim zarządzaniem aktywami.

Na terenie Europy Cromwell zarządza w ramach swoich funduszy i mandatów w Europie aktywami nieruchomościowymi i zdolnościami inwestycyjnymi o wartości 3,3 mld EUR. W portfelu aktywów Cromwell znajduje się ok. 270 nieruchomości i 2900 najemców.

Cromwell w 21 biurach w 13 krajach europejskich zatrudnia ponad 180 osób, które zapewniają fachową wiedzę w zakresie nieruchomości. www.cromwellpropertygroup.com

APSYS Polska

ZARZĄDCA APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne.

APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 24 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC, Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.