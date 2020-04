Rowerem po Wrocławiu. Niedługo będziemy mieć 1200 km ścieżek rowerowych!

Łączna długość ścieżek rowerowych we Wrocławiu szybko zbliża się do 1200 km. Niebawem przybędą kolejne odcinki i to w ścisłym centrum miasta. Jednocześnie trwają wielkie inwestycje, które oprócz budowy nowych jezdni i torowisk tramwajowych, jak na przykład na Nowy Dwór i Popowice, wiążą się także z budową tras dla rowerzystów. Ogłaszane są też lub rozstrzygane przetargi na następne inwestycje tego typu. Na kolejnych stronach prezentujemy powstające ścieżki rowerowe.

