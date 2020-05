Rosjanie zmagają się z pandemią. Rekordowo niskie poparcie dla Putina

Rosja staje na podium - więcej chorych tylko w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii

Federacja Rosyjska dogoniła już światową czołówkę pod kątem liczby zachorowań na COVID-19. Według danych WHO, w Rosji stwierdzono już ponad 221 tys. przypadków koronawirusa - więcej przypadków zdiagnozowano tylko w Hiszpanii i USA. Epicentrum pandemii pozostaje Moskwa -tylko tam stwierdzono ponad 115 tys. przypadków. Stolica Rosji ma pozostać pod kwarantanną do 31 maja. Mieszkańcy mają obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek.

Tymczasem prezydent Władymir Putin zakończył okres bezwzględnej izolacji w domach. Jak oświadczył w swoim wystąpieniu telewizyjnym, od 12.05 obowiązuje poluzowanie restrykcji: pracownicy mają wrócić do pracy we wszystkich sektorach gospodarki i to na terenie całego kraju. Putin rozszerzył jednocześnie uprawnienia władz okręgów federalnych - to gubernatorzy, opierając się na opiniach środowisk medycznych, mają decydować o ostatecznym zniesieniu restrykcji lub ich zaostrzeniu.