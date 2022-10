Romańska rotunda św. Gotarda w Strzelinie na Dolnym Śląsku. To doskonały przykład architektury romańskiej

Rotunda św. Gotarda - historia

Wzniesiono ją z miejscowego granitu najprawdopodobniej w połowie XII wieku. Dwieście lat później maleńka świątynia przestała mieścić wiernych. Dobudowano więc prostokątną nawę, a samą rotundę podwyższono, zamieniając ją w dzwonnicę. W ten sposób powstał niewielki, kamienny kościółek. Warto wspomnieć, że od XVI wieku aż do 1939 roku użytkowała polska mniejszość wyznania ewangelickiego. Po wojnie długo stał pusty. Dopiero w 1992 roku otrzymała go parafia katolicka.

Rotunda św. Gotarda - dwie analogie

Warto dodać, że podobne budowle znajdują się także w Cieszynie (obecna na banknocie 20 zł przyp. red.) i w Stroni koło Oleśnicy, poza tym na ziemiach polskich podobne rotundy powstały w Strzelnie na Kujawach i Grzegorzewicach na Kielecczyźnie. Jak podaje W dobie baroku strzeliński kościółek służył Polakom, określano go bowiem jako Polnische Kirche. Dokonane w ciągu wieków przebudowy zatarły jego pierwotny kształt do tego stopnia, że niektórzy dawni badacze sądzili, iż jest to pozostałość baszty obronnej.