Rolnik szuka żony 6. Kiedy pierwszy odcinek edycji w 2019 roku?

Adrian, Seweryn, Waldemar, Jakub i Sławomir - to rolnicy, których losy będziemy śledzić w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Już niebawem TVP rozpocznie emisję nowych odcinków swojej popularnej produkcji.

Pierwszy odcinek nowej, szóstej już serii programu TVP planuje pokazać widzom 8 września o godzinie 21:15. Od tej niedzieli co tydzień będziemy świadkami kolejnych spotkań i etapów poznawania się rolników i kandydatek na ich partnerki. - Czeka nas bomba emocji, bo to jest konglomerat wzruszeń, szczęścia, radości i łez - mówi prowadząca Marta Manowska w zapowiedzi nowej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik szuka żony 6. Kiedy nowe odcinki? Od 8 września 2019 w TVP 1, godzina 21:15 Co ciekawa, do 18 sierpnia na oficjalnej stronie programu jest już formularz i zaproszenie skierowane do kolejnych rolników, którzy chcą szukać miłości przed kamerami programu "Rolnik szuka żony". Na stronie rolnikszukazony.vod.tvp.pl znajduje sie także regulamin. Warunkiem uczestnictwa jest stan wolny (kawaler, wdowiec lub osoba rozwiedziona).

W pierwszym odcinku rolnicy otworzą listy. Tym razem Marta Manowska nie jedzie z nimi do każdego gospodarstwa, z zapowiedzi wynika, że gospodarze spotkają się w jednym miejscu i otrzymają korespondencję od zainteresowanych nimi kobiet niemal jednocześnie. Uczestnicy Rolnik szuka żony 6 - kim są? W gronie 5 uczestników "Rolnik szuka żony" 6 znalazł się Sławomir z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest rolnikiem i strażakiem. Mieszkaniec naszego regionu ma uprawnienia pszczelarskie, interesuje się motoryzacją, czasem wędkuje.

Przedstawia się jako cierpliwy i spokojny, który jednak "czasem ulega chwili". Sławek na zgłoszenie do programu zdecydował się po 3 katach samotności. Jak przedstawia go produkcja programu, "Nie wyobraża sobie życia poza gospodarstwem, co skutecznie utrudnia mu znalezienie życiowej partnerki". Chciałby znaleźć wysoką, spokojną i szczerą kobietę, z własnym zdaniem. Cenna będzie również zdolność do kompromisów.

W programie wystąpi m.in. Seweryn z województwa wielkopolskiego. To 28-latek, z zawodu i wykształcenia jest rolnikiem, samotnie pracuje na 70-hektarowym gospodarstwie. Kolejny z uczestników to Adrian, w tym samym wieku, co Seweryn. Mieszka w Małopolsce, jest geodetą z wykształcenia, rolnikiem i kwiaciarzem z zawodu i powołania. W "Rolnik szuka żony" 6 zobaczymy dwóch 40-latków. Będzie to 46-letni Waldemar z Mazowsza, który ma 20-hektarowe gospodarstwo. Pełni też rolę organisty, lokalnego agenta ubezpieczeniowego i taty - 2 dzieci. 42 lata ma z kolei Jakub z Wielkopolski Razem z ojcem kieruje pracą 250-hektarowego gospodarstwa.

_______________________________________

Agro Pomorska odc. 74, premiera 27.08.2019