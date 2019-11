Roksana Węgiel wydaje nową płytę. Zobaczcie teledysk [WIDEO]

materiały prasowe

Roksana Węgiel wydała właśnie polski singiel pt. "Potrafisz". Piosenka znajdzie się na albumie, który w sklepach będzie dostępny od 15 listopada. To limitowana reedycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel, na której znajdzie się łącznie 17 utworów, m.in.: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję" oraz kilka nowych piosenek. DO każdej płyty dołączony też będzie prezent - bransoletka.