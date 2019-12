Roksana Węgiel kręciła teledysk w galerii handlowej Wroclavia [FILMY, ZDJĘCIA]

Roksana Węgiel przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny. W 2018 roku wygrała muzyczny talent show "The Voice Kids" i konkurs Eurowizji Junior. W 2019 r. wydała debiutancką płytę i odebrała nagrodę dla najlepszego polskiego artysty w Europie na gali MTV EMA 2019 (w głosowaniu publiczności okazała się lepsza od takich artystów jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiadłow czy Sarsa). A niedawno przyjechała do Wrocławia, żeby nakręcić teledysk do piosenki „MVP”. Planem zdjęciowym była galeria handlowa Wroclavia, która na Facebooku pochwaliła się wizytą młodej gwiazdy i pokazała zdjęcia zza kulis ekipy filmowej: