Rogale Świętomarcińskie i inne patriotyczne słodkości we Wrocławiu. Zobacz co oferuje cukiernia Łomżanka

Rogal Świętomarciński z Cukierni Łomżanka we Wrocławiu. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy?

Choć Rogal Świętomarciński to poznański specjał to przebojem skradł serca Polaków. Przygotowywane są 11 listopada, na dzień imienin Marcina. Stąd też nazwa. Najlepsze we Wrocławiu są w cukierni Łomżanka na ul. Ruskiej 10, a to nie wszystko co tam znajdziecie.