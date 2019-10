Rodzice, zaczęło się! Uczniowie piszą klasówki... a nauczyciele płaczą. Kreatywność dzieci nie zna granic [ZDJĘCIA]

Uczniowie mają za sobą pierwszy miesiąc roku szkolnego 2019/20120. Czekają już na niech pierwsze przerabiane lektury, pierwsze kartkówki, wypracowania, dyktanda... jak to w szkole. Trudno uwierzyć, co dzieci niejednokrotnie potrafią pisać na klasówkach. Oglądając te sprawdziany, uśmiejecie się do łez... zwłaszcza, że poczucia humoru często nie brakuje też nauczycielom. Zobacz hity ze szkolnych sprawdzianów - kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

polecane: Mówimy To Wprost: Bezpieczeństwo w sieci Wideo