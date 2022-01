Rodzice uczniów z Wrocławia są wściekli. Powód? Nowe obwody szkół podstawowych

Nowe obwody szkół podstawowych - Ratyń, Leśnica, Żerniki, Jerzmanów

Z projektu uchwały wynika, że np. dla osiedla Ratyń szkołą obwodową będzie Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Rumiankowej na osiedlu Żerniki. Dotychczas "rejonem" Ratynia była SP nr 51 przy ul. Krępickiej na osiedlu Leśnica. Proponowane zmiany oznaczają, że droga do szkoły dla dzieci z osiedla Ratyń, które w roku szkolnym 2022/2023 pójdą do klasy pierwszej, wydłuży się ponaddwukrotnie - z niecałych 3 kilometrów do ponad 6 kilometrów w linii prostej. Pokonanie pieszo drogi do szkoły przy Rumiankowej, startując z ul. Gromadzkiej zajęłoby 1 godzinę i 15 minut. Do szkoły przy ul. Krępickiej - niecałe 40 minut. Trasa samochodem to w jedną stronę 8 kilometrów.