Rodzice nadal z dzieckiem w domu. Zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia

Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia do placówek ZUS na Dolnym Śląsku wpłynęło prawie 10 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy. W tym od przedsiębiorców rozliczających się na ternie działania legnickiego oddziału ZUS takich wniosków przesłano 1979, wałbrzyskiego 3036, wrocławskiego 4923. W całej Polsce do ZUS tylko do 8 kwietnia wpłynęło 133 683 wniosków.

- Podkreślam, że to są tylko wnioski od rodziców samozatrudnionych, bo jedynie oni składają wnioski bezpośrednio do nas. Każdy pracownik bez względu na to, na jaki rodzaj umowy jest zatrudniony wniosek o opiekę składa bezpośrednio u swojego pracodawcy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.



Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

- Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia wtedy o zasiłek występujemy bezpośrednio do swojego pracodawcy natomiast, tylko, jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą wniosek składamy w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Właściciel małej firmy przesyła (składa) wniosek bezpośrednio do ZUS zarówno za siebie samego, jeśli jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, jeśli ich zatrudnia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.