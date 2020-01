Wasze dziecko zdaje w tym roku maturę? Egzamin w szkole to nie jest jedyny stres, jaki was czeka...

- Wszystko zależy od miejsca, w którym odbywa się studniówka, oraz od liczby klas. Im więcej uczniów, tym mniejsze koszty. Przeciętna kwota, jaką musi zapłacić rodzic, to około 240 złotych - słyszymy w jednej ze szkół.

- Kiedy jednak wspominam swoją studniówkę, to wydaje się, że rodzice mają teraz dużo większe oczekiwania, także co do menu. Mieliśmy życzenia, żeby posiłki były bez laktozy albo wegetariańskie - dodaje Rybus.

Studniówka to dla rodziców licealistów duży koszt. Wynajęcie obiektu, w którym zorganizowany zostanie bal, to jeszcze nic w porównaniu z pozostałymi kosztami. Garnitur, sukienka, oryginalne upięcia, kosmetyczka...Dyrektorzy liceów nie znają dokładnych kosztów, ponieważ za organizację balu studniówkowego odpowiada najczęściej rada rodziców. Tak jest na przykład w Liceum Ogólnokształcącym nr 12 przy ul. Piotra Skargi.- Nauczyciele sprawują tylko opiekę nad uczniami - mówi Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska, dyrektor LO 12.Najczęściej bale studniówkowe organizowane są w halach, hotelach czy na stadionie, rzadziej w klubach.- Wynajęcie powierzchni na jeden wieczór to koszt ok. 10-12 tys. złotych. Impreza trwa zazwyczaj do ostatniego gościa, ale to wszystko zależy od samych organizatorów. Na Stadionie mamy też firmę, która ma wyłączność w przygotowaniu cateringu, ale catering to dodatkowe koszty - tłumaczy Kacper Cecota, rzecznik prasowy Stadionu Wrocław.- U nas cena za osobę to 170 złotych i ta cena obejmuje już catering. Nie ma tu jakiejś minimalnej liczby osób, może to być nawet tylko jedna klasa - mówi Sylwester Wójciak z hotelu Haston we Wrocławiu. - Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, to tę rada rodziców musi sobie już zorganizować na własną rękę.Od kilku lat studniówki organizowane są również na zamku Topacz. Tam cena za osobę (wynajem sali i catering) to ok. 199 złotych. Anna Rybus, menadżer ds. komunikacji na zamku Topacz, przyznaje, że oczekiwania rodziców są często wysokie, ale wszystko zależy od indywidualnego zapotrzebowania.- Słyniemy z kreatywności. Wystarczy więc, że uczniowie czy rodzice mają jakiś pomysł choćby co do dekoracji, a my staramy się temu sprostać. Czasem uczniowie sami urozmaicają imprezę przygotowanymi spontanicznie przez siebie atrakcjami - mówi Rybus.I tak w ubiegłych latach uczniowie V LO pozowali na ściance z napisem "Studniówka V LO" lub z zabawnymi napisami typu "Matura to bzdura".Dwieście złotych to jednak dopiero początkowy koszt. Studniówka to przecież również odpowiednia kreacja.Sukienki są w cenie od 300 do 600 złotych, garnitury od 500 do 1500 złotych. A licealistki korzystają przecież jeszcze z usług fryzjera i kosmetyczki. Jeżeli podsumować wszystkie koszty, to rodzice na studniówkę swojego dziecka zapłacą od 1000 do 1500 złotych.