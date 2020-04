Robi doktorat na polonistyce, gra i śpiewa. Oto muzyczna petarda z Wrocławia - Francis Tuan (ROZMOWA)

Francis Tuan, czyli Fryderyk Nguyen, kompozytor, wokalista, pisarz, doktorant wrocławskiej polonistyki, opowiada o swoich polsko-wietnamskich korzeniach, domu pełnym dźwięków i roli muzyki w życiu. Rozmawia Robert Migdał

Dlaczego występuje Pan pod pseudonimem „Francis Tuan”? Czy „Fryderyk Nguyen” było za mało oryginalne? - Przeciwnie – było zbyt oryginalne. Chciałem mieć coś bardziej swojskiego. Swojskiego dla wszystkich: na przykład dla mojej rodziny z Wietnamu dużo łatwiej jest wymówić "Francis Tuan" niż moje polskie imię. Niedawno ukazała się Pana płyta „Let’s Pretend”. Jaki to rodzaj muzyki, jakby go Pan określił? Połączenie rocka, elektroniki, popu i instrumentów tradycyjnych? Jeśli trudno określić, jaki to rodzaj muzyki, to znaczy że cel został osiągnięty. Nie zależy nam – ani mi, ani muzykom, z którymi gram – aby wpisywać się w jakiś nurt. Chcemy po prostu grać muzykę. Rock, elektronika, pop, folk – to wszystko już było, nie interesuje nas powtarzanie. Bierzemy różne elementy z tych stylów: gitarowe brzmienia, dźwięki syntezatorów, taneczne rytmy, czy tradycyjne wietnamskie instrumenty, żeby znaleźć swój muzyczny język.

Jaki rodzaj muzyki słucha Pan „prywatnie”. Kim,czym Pan się inspiruje? Przy czym Pan odpoczywa? Co daje Panu energię? - Prywatnie słucham wszystkiego, co daje mi natchnienie – niekoniecznie do tworzenia, czasem chodzi tylko o nastrój. Ostatnio, kiedy prowadzę nieskomplikowany tryb życia ograniczony głównie do czterech ścian, mam na przykład potrzebę słuchania skomplikowanej muzyki. Na nowo odkrywam klasyków, takich jak Yes, Rush czy Genesis. Ale z nowszej muzyki katowałem w tym roku głównie Tame Impala i Julię Marcell.

Ma Pan, po tacie, wietnamskie korzenie. Czy to w jakiś sposób wpływa na postrzeganie muzyki? Na Pana kompozycje? Czy azjatyckie korzenie, tradycja, dały Panu jakąś większą/inną wrażliwość na dźwięki? - Mówi się, że korzenie zawsze wpływają na postrzeganie muzyki i świata w ogóle. W końcu geny mam w połowie wietnamskie. Ale równie mocno wpłynęło na mnie muzyczne wychowanie. Dużo słuchało się u nas gitarowej muzyki, dlatego pewnie sięgnąłem w pierwszej kolejności po ten właśnie instrument. Azjatyckie brzmienia odkrywam właściwie od niedawna i dzięki tacie mam taką możliwość. Czy to dało mi inną wrażliwość na dźwięki – o to musiałbym zapytać słuchaczy, bo sam nie potrafię tego ocenić.

Mówił Pan, że uprawia swoisty muzyczny recykling – wykorzystuje Pan instrumenty z lat 60. i 70. oraz wietnamskie instrumenty etniczne, by tworzyć za ich pomocą zupełnie nową muzykę. - Ostatnio tego recyklingu właściwie nie uprawiam, bo kupiłem sobie nowe instrumenty (śmiech). Poza śpiewaniem jestem przede wszystkim gitarzystą elektrycznym – to moje główne instrumentalne zajęcie. Obecnie gram na współczesnej wersji Fendera Jaguara. Mam jednak kilka strunowych instrumentów pochodzących z Wietnamu. Przypominają gitary, mają różną liczbę strun: đàn nguyệt ma ich dwie, z kolei đàn tỳ bà ma ich cztery.

Czy dorastał Pan w domu przepełnionym muzyką? Rodzice grają? Śpiewają? - Moja mama śpiewała w latach 70. w zespole w swojej rodzinnej Nysie. Jej znajomi mawiają, że była „nyską" Mirą Kubasińską. Tata nauczył się grać na gitarze w wojsku, w trakcie wojny. Umie też przy tym śpiewać i gwizdać. Muzyka była dla nich obojga bardzo ważna i zawsze było jej w domu pełno.

Pierwszą kompozycję stworzył Pan w wieku 7 lat. Bodźcem była bajka „Król lew”… - To prawda. Nazywała się „Sawanna". Z kolei moja najnowsza piosenka nazywa się „Czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię trochę mniej?". Bodźcem było życie. Potem przez cały czas Pana ciągnęło do muzyki, do grania? - Czasami życie starało się mnie od niej odciągnąć, ale mu się nie udało. Ostatecznie zawsze wracałem i po prostu grałem.

Jednak wybrał Pan studia na polonistyce – dziś Pan jest tam doktorantem W czym się Pan specjalizuje, o czym będzie doktorat? - Muzyki nie mógłbym zgłębiać naukowo. Co innego literaturę – o niej mogę swobodnie pisać, chyba dlatego, że sama jest pisaniem. Mój doktorat dotyczy powieści Witkacego i jego „mentora", Tadeusza Micińskiego. Wydobywam z ich utworów refleksje o ludzkiej psychice i wykazuję, że obaj pisarze mieli podobne myślenie o tym, co kieruje naszymi myślami i działaniami. Według ich poglądów, każdy z nas odczuwa jakąś pustkę, pewne nienasycenie, które nigdy całkowicie nie mija. Staramy się zapełnić tę dziurę najróżniejszymi sposobami – niektóre z nich są owocne, inne zdecydowanie mniej. „Francis Tuan” to nie jest Pana pierwszy zespół. Co z poprzednim – „Katedrą”? - „Katedra” prowadzi żywot zespołu widmo. Nie wiadomo, czy żyje, ani jakie to jest życie. Nie określamy tego. Pewne jest natomiast, że widmo to czasem powraca i nawiedza nas i naszych słuchaczy.

Mieszka Pan we Wrocławiu. Czy to miasto sprzyja artystom – daje energię do tworzenia? Pisania? Muzykowania? - Jestem wrocławianinem z urodzenia, a ostatnio też z wyboru. Na pewno jest to przyjazne miejsce do życia. Co do sprzyjania muzykowaniu – jak najbardziej, ale w myśl psychologii według Witkacego, zawsze chciałoby się więcej. Teraz musimy się uzbroić w cierpliwość. Pandemia niestety pokrzyżowała plany drugiej edycji festiwalu wrOFFław, który współorganizuję z przyjaciółmi. Podczas pierwszej edycji w 2019 roku pojawiło się kilkaset osób, żeby posłuchać wyłącznie wrocławskich zespołów. To świadczy o tym, że jest w naszym mieście zapotrzebowanie na lokalną twórczość.

Jakie ma Pan pasje pozamuzyczne? Co Pan robi w wolnych chwilach? Słyszałem, że pisze Pan książkę? - Tak jest – w wolnych chwilach albo chodzę po górach i lasach albo właśnie piszę. Obecnie pracuję nad powieścią „Melodie materii", w której trochę gram z konwencją postapo. Po globalnej katastrofie okazuje się, że cywilizację można odbudować za sprawą nieznanych wcześniej właściwości dźwięku. Pytanie tylko, co warto odbudować, a czego nie warto? Rozmawiał Robert Migdał