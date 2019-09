Robert Skibniewski: Najważniejsze jest to, by kibice utożsamiali się z klubem. Jestem ciekaw, jak to będzie w Śląsku

W stu procentach się z tym zgadzam. Olek Balcerowski to materiał na NBA. To skromny, pokorny chłopak, który ciężko pracuje każdego dnia. Jest też ciekawy, żądny wiedzy, co jest niedocenianą cechą, szczególnie w świecie koszykarskim. System trenera Mike’a Taylora składa się z setek różnych rozwiązań w ataku. Żaden młody zawodnik nie jest w stanie przyswoić takiej dawki wiedzy taktycznej w tydzień. Olek natomiast przychodził do sztabu trenerskiego, prosił o dodatkowe treningi. Dodatkowo przywiązuje dużą wagę do pracy na siłowni. Jest świadomy, wie o co w tym wszystkim chodzi. Życzę mu jak najlepiej.

Balcerowski - mówi się o nim, że wyjazd do Stanów to już nie „czy”, tylko „kiedy”. Dostrzega w nim Pan aż tak wielki potencjał?

Pesymizm i malkontenctwo jest u nas praktycznie na porządku dziennym. Pamiętajmy, że mówimy o sparingach. One mają to do siebie, że trenerzy sprawdzają w tym czasie wiele różnych ustawień, z których niekoniecznie w przyszłości będą korzystać. W takich okolicznościach wynik jest sprawą drugorzędną. Oprócz tego trener Taylor starał się rotować jak największą liczbą zawodników. To też jest trudne, bo każdy z nich potrzebuje czasu, by wejść w grę, poczuć sytuację na boisku. Teraz już widać, że trener decyduje się na ośmiu, rzadko dziewięciu zawodników. Czują się pewni siebie, lepiej wchodzą w mecz. To wszystko ma znaczenie.

Faktycznie te pierwsze kwarty są jakie są. Tutaj widać miejsce na pewne korekty, by lepiej wchodzić w mecze, z lepszą koncentracją i zarazem większym komfortem psychicznym. Jesteśmy już w górnej ósemce, tutaj nie ma marginesu błedu. Każdy rzut, strata, zbiórka, powrót do obrony ma ogromne znaczenie. Mecz z Rosją pokazał, jak kluczowym elementem w koszykówce są rzuty wolne. Trzeba też powiedzieć, że w porównaniu do turnieju w Hamburgu zaliczyliśmy olbrzymi progres. Powroty do obrony wyglądają już znacznie lepiej. Kolejnym istotnym szczegółem, o którym niewiele się mówi - poświęcanie własnego ciała, czyli wymuszanie fauli w ataku. Mateusz Ponitka, Damian Kulig, Adam Waczyński czy Aaron Cel nie raz pokazali takimi właśnie akcjami, że w ten sposób można wybronić akcję i zdobyć posiadanie piłki. Nieoszczędzanie się, zero kalkulacji, pełne poświęcenie dla drużyny - to charakteryzuje wielkich graczy.

Bardzo bym chciał i mocno na to liczę. Teraz rozpoczął się rok szkolny i chcę wierzyć w to, że na lekcjach wychowania fizycznego koszykówka jest na pierwszym planie. To niepowtarzalna okazja, by dzieciaki złapały bakcyla na ten sport. Są różne szkółki koszykówki we Wrocławiu i okolicach. Mam nadzieję, że powstanie ich jeszcze więcej. Mamy Śląsk w ekstraklasie, WKK w I lidze. Hes Wrocław i Kąty Wrocławskie w II lidze czy Siechnice i Oleśnicę w III. Jest gdzie chodzić na mecze. Wszystko sprzyja temu, by zarażać tą dyscypliną i by było nas coraz więcej.

To też świetny moment dla Śląska, by teraz wrócić na salony...

Póki co dobrze, że Śląsk wrócił do ekstraklasy. Co dalej będzie, to zobaczymy.

Kamil Łączyński - zawodnik, którego Pan dobrze zna. Ile wniesie jakości do WKS-u?