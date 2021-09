Rezydencja jak z "Dynastii". Na sprzedaż jest posiadłość pod Wrocławiem, która kapie od luksusu (FOTO)

REZYDENCJA - 1181m2 - składa się z czterech kondygnacji:

PARTER

SALON:

Trójdzielny, główna część ma imponującą wysokość - prawa strona to jadalnia - z niej przechodzimy do kuchni. Lewa strona to część wypoczynkowa- znajduje się tu kominek wykończony białym marmurem i alabastrem. Na podłogach marmur, oraz drewno egzotyczne. Na ścianach w salonie, oraz wielu innych pomieszczeniach stiuk. Całość w ciepłych brązach. Uwagę zwraca kryształowe oświetlenie. Designerskie meble i dodatki nadają wnętrzu stylowy ponadczasowy klimat. Sufity w salonie, a także innych pomieszczeniach zdobione gipsową sztukaterią.