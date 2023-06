Rewolucyjne zmiany komunikacyjne na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Co o budowie AWW sądzą mieszkańcy? FILM

Objazdy i zamknięte skrzyżowanie i na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Co na temat utrudnień mówią kierowcy?

Aleja Wielkiej Wyspy to zdecydowanie jedna z największych inwestycji komunikacyjnych realizowanych we Wrocławiu. Trasa ma połączyć al. Armii Krajowej na Krzykach z ul. Mickiewicza na Sępolnie. W związku z pracami zamknięto prawie do końca roku skrzyżowanie al. Paderewskiego od strony Zalesia z ul. Mickiewicza od strony mostu Zwierzynieckiego. Przejazd niemożliwy jest tu już od dwóch tygodni. Skrzyżowanie jest przebudowywane i ma być otwarte pod koniec 2023 r., razem z końcem budowy Alei Wielkiej Wyspy.

Objazd wyznaczono oddanym do użytku odcinkiem Alei Wielkiej Wyspy, który wiedzie przez skrzyżowanie ul. Dembowskiego z AWW właśnie. Kierowcy kierowani są w taki sposób, by korzystający z objazdu jechali nowym odcinkiem Alei Wielkiej Wyspy i nie wjeżdżali na osiedlowe drogi.