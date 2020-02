Rewelacyjny zabieg długowieczności już we Wrocławiu!

Spowalnia proces starzenia się komórek, przyśpiesza rozwój naczyń krwionośnych, wspiera organizm w walce z zakażeniami oraz działa bakteriobójczo. To tylko niektóre korzyści, które zapewnia terapia tlenowa w komorach Life Chamber. Zobacz, jaki jeszcze ma wpływ na nasz organizm!

Jesteś po przebytym udarze mózgu? Masz problemy z reumatyzmem, migreną, łuszczycą, zmianami skórnymi, doskwiera ci ból mięśni? A może chorujesz na serce i borykasz się z nieprawidłowym krążeniem krwi w organizmie? Tlenoterapia w komorach normobarycznych to najnowsze rozwiązanie, które polecane jest przez specjalistów na walkę z wieloma schorzeniami! Dedykowana osobom będącym w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i onkologicznej. Korzystanie z urządzenia Life Chamber zmniejsza również ryzyko wystąpienia nowotworu. Na czym polega terapia i jak działa urządzenie? Regeneracja i odnowa w jednym! Komora normobaryczna została opatentowana sześć lat temu przez dr. Jana Pokrywkę. Obecnie z takich urządzeń można korzystać wyłącznie w Polsce. - Life Chamber to pierwsza komora normobaryczna w stolicy Dolnego Śląska. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy klientów z naszego kraju, a także Europy i z innych części świata – mówi Wiktor Zaremba z Life Chamber. Warunki w niej panujące o wiele bardziej sprzyjają ludzkiemu zdrowiu niż te na ziemi. Terapia sprawia, że komórki organizmu człowieka lepiej przyswajają tlen, co diametralnie wpływa na nasze zdrowie. Jak tłumaczy Wiktor Zaremba, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu w komorze normobarycznej jest o ok. 70 razy większa niż na zewnątrz - wynosi od 1 do 1,9 procent. Podwyższone natężenie tego nieorganicznego związku chemicznego sprzyja większemu przyswajaniu tlenu przez organizm.

Poznaj zalety nowoczesnej terapii Terapia w komorach normobarycznych pozytywnie wpływa na pracę całego organizmu. Polecana jest szczególnie sportowcom, osobom dbającym o urodę, a także chorującym na różne schorzenia. Zaobserwowano, że systematyczne korzystanie z komór normobarycznych przyczynia się do szybszego gojenia ran. Zwiększona ilość tlenu w niedotlenionych tkankach i narządach, znacząco wspiera produkcję kolagenu, namnażaniu skóry właściwej i spowalnianiu procesu starzenia. - Kluczowym skutkiem terapii w komorach Life Chamber jest produkowanie przez organizm o wiele większej liczby komórek macierzystych, które wykorzystywane są w procesach regeneracyjnych tkanek i narządów – tłumaczy Wiktor Zaremba. Jakie inne prozdrowotne właściwości ma terapia? Do jednych z najważniejszych można zaliczyć: usprawnienie krążenia krwi w organizmie i polepszenie jego wydolności fizycznej oraz psychicznej, zwiększenie aktywności komórek odpowiedzialnych za zdrowe kości, a także poprawę pamięci i koncentracji. Dzięki tlenoterapii do komórek ciała dostarczana jest większa ilość składników odżywczych. Leczenie w komorach normobarycznych przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia po przebytych urazach sportowych, operacjach oraz zabiegach chirurgicznych i estetycznych.

Jedno urządzenie, wiele zastosowań Jak mówi Wiktor Zaremba, tlenoterapia to nieinwazyjna i zaawansowana metoda leczenia różnych chorób i urazów, polegająca na oddychaniu czystym tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia. - Poprzez dotlenianie organizmu na poziomie komórkowym, komora normobaryczna ma bardzo wiele zastosowań – podkreśla. Szczególnie polecana jest osobom po udarze mózgu. Dzięki temu, że terapia w urządzeniu przyczynia się do zwiększenia poziom tlenu w organizmie człowieka, możliwa jest odbudowa i regeneracja połączeń między neuronami i stymulowanie uśpionych komórek. Zaobserwowano, że dotknięte chorobą ośrodki mózgowe zaczynają odwracać dysfunkcję. U osób po udarze w znacznym stopniu może powrócić czucie, nastąpić poprawa w posługiwaniu się mową. W czasie terapii w komorze Life Chamber, organizm oczyszczany jest z metali ciężkich i toksyn, które są substancjami rakotwórczymi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości nowotworu. To innowacyjne rozwiązanie dedykowane jest też osobom borykającym się z nadwagą (rozbudza procesy związane z metabolizmem). - Tlenoterapia wspomaga leczenie łuszczycy, problemów skórnych, boreliozy i migreny. Poprzez zwiększenie dotlenienia tkanek w organizmie, można zminimalizować stany depresyjne, spastyczność, bóle w różnych okolicach ciała, a także poprawić funkcje motoryczne i poznawcze – wyjaśnia.

Pomaga w różnych chorobach Komora Life Chamber wykorzystywana jest przy innych chorobach zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Tlenoterapia ma wiele zastosowań, które doceniło bardzo dużo pacjentów z całego świata. Polecana jest przy rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej, onkologicznej czy sportowej. Poprawia stan życia ludzi i ich bliskich dotkniętych chorobami takimi jak: autyzm, zespół downa, alzheimer czy stwardnienie rozsiane. Aby zapobiec naturalnemu rozpadowi komórek ludzkich i przedłużyć ich życie, do wnętrza komory dodaje się cząsteczkowy wodór, którego stopień nasilenia jest od 10 do 20 tysięcy razy większy niż na zewnątrz. Dzięki temu, że w urządzeniu podwyższane jest ciśnienie atmosferyczne do 1500 hPa, tlen skuteczniej przenika przez tkanki i dociera do miejsc, które w normalnych warunkach potrafią być mocno niedotlenione. -Komora Life Chamber jest rewelacyjnym zabiegiem długowieczności, powoduje ośmiokrotny wzrost komórek macierzystych, które docierają do uszkodzonych komórek i tkanek, powodując ich regenerację. Terapia w tym nowoczesnym urządzeniu daje nam warunki najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka – dodaje Wiktor Zaremba.

