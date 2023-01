Restauracje w Zieleńcu. Gdzie warto zjeść i jakie dania są najczęściej wybierane przez gości?

Zieleniec położony jest w Górach Orlickich i jest dzielnicą miasta Duszniki-Zdrój. To jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Panuje tu unikatowy, zbliżony do alpejskiego, mikroklimat, który sprawia, iż organizm produkuje zwiększoną liczbę czerwonych krwinek. Zieleniec odwiedzany jest przez turystów przez cały rok. Wybierając się w to miejsce, warto skosztować także kuchni oferowanej przez lokalne restauracje, karczmy i bary. Sprawdziliśmy, co najczęściej w poszczególnych miejscach zamawiają goście.