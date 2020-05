Restauracje i bary otwarte od 18 maja? To bardzo możliwy scenariusz

Jak podaje portal rmf24.pl prawdopodobnie od 18 maja bary i restauracje mogłyby przyjmować klientów tylko w ogródkach. Punkty, które ich nie mają, pozostaną zamknięte. Co ważne, stoliki w ogródkach będą musiały być oddalone od siebie o dwa metry. Ten wymóg - jak informuje nasz dziennikarz - ma być rygorystycznie przestrzegany.

Działalność będą mogły też wznowić te bary i restauracje, które mają obsługę kelnerską. Klient nie będzie mógł sam podejść do baru, by złożyć zamówienie, ani do okienka, gdzie np. wydawane są posiłki. To oznacza, że bary samoobsługowe nie będą mogły działać.