Restauracja Polka otwiera się na wrocławskim Rynku. Była kojarzona z Magdą Gessler, a jak jest naprawdę? [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Sieć restauracyjna Polka, z którą współpracuje w innych miastach Magda Gessler, otwiera się w miejscu dawnego Sphinxa na wrocławskim Rynku. We Wrocławiu kartę dań tworzy młody i zdolny kucharz Magdalena Pasiewicz Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Na wrocławskim Rynku pojawiła się nowa restauracja. Powstała w miejscu dawnej restauracji Sphinx, która wyniosła się stamtąd na początku tego roku. Nazwa nowej restauracji to "Polka". Wbrew przypuszczeniom i skojarzeniom z innymi restauracjami pod tym szyldem, wrocławskiej nie poprowadzi Magda Gessler. Wrocławska "Polka" to koncept dużej grupy hotelarskiej Platan. We Wrocławiu pojawią się m.in. regionalne wina i nalewki z Wałbrzycha. Zajrzeliśmy do środka lokalu i w kartę dań. Zobaczcie galerię zdjęć.