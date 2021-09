Restauracja na Śnieżce w środku. Zobaczcie, jak wyglądało obserwatorium na szczycie królowej Karkonoszy jeszcze kilka lat temu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu obserwatorium zlokalizowanego na szczycie Śnieżki do rejestru zabytków. Jako dzieło architektury współczesnej o wysokich wartościach historycznych, artystycznych i naukowych z pewnością na to zasługuje. Sam kształt budowli zwraca uwagę turystów, którzy porównują obiekt do UFO. Wnętrze, przystosowane niegdyś do potrzeb turystów jest zachwycające i daleko odbiega od innych schronisk położonych w Karkonoszach.

Remont obiektu na miarę XXI wieku

Znajdujące się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW‑PIB Śnieżka od września 2019 roku jest w trakcie prac rekonstrukcyjno- remontowych. Jak zapewnia IMGW-PIB obserwatorium na Śnieżce stanie się obiektem na miarę XXI wieku.

Ten znany wszystkim obiekt naukowy służy do obserwacji meteorologicznych. Dyrekcja IMGW-PIB zdecydowała latem 2019 roku, że jego dolny dysk zostanie przystosowany do potrzeb turystycznych.