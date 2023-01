Restauracja Ghvino i Śpiew w Kudowie-Zdroju rok po "Kuchennych rewolucjach". Jak sprawdziły się rady Magdy Gessler?

Kuchenne rewolucje - czy są płatne?

"Kuchenne rewolucje" to program, do którego zgłaszają się restauratorzy z całej Polski, mający problem z utrzymaniem swoich lokali. W każdym z odcinków Magda Gessler odwiedza restaurację i w ciągu czterech dni, przeprowadza całkowitą metamorfozę związaną z menu, nazwą, wystrojem i często także w relacjach między pracownikami. Odcinek trwa około 45 minut, a udział w nim, co wielokrotnie podkreśla w wywiadach znana restauratorka, jest bezpłatny. Emisja pierwszego sezonu miała miejsce w 2010 roku. Wiosną 2023 r. na ekranach będzie można zobaczyć już 26. sezon.