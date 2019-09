Restauracja "Chłop i Baba". Po finałowej kolacji w "Kuchennych Rewolucjach" Magdy Gessler wezwano policję

Magda Gessler zmieniła nie tylko nazwę, ale też menu i wystrój. A podczas kolacji kończącej Kuchenne Rewolucje w lokalu doszło do awantury. Interweniowała policja.

Bistro Chłop i Baba - dawny fast food Best Bar

Chłop i Baba - to bistro po programie Kuchenne Rewolucje emitowanym przez TVN. Wcześniej był to Best Bar - jak piszą producenci programu, to jeden z pierwszych lokali typu fast food w Ostrowie Wielkopolskim. Działa blisko centrum i przez lata cieszył się powodzeniem, serwując zapiekanki, kebaby i pizzę. Od poprzedniego właściciela kupił ją pan Edward, który wcześniej dostarczał tu gaz w butlach.

Szybko okazało się, że „Best Bar” nie jest tak korzystną inwestycją, jak oczekiwał nowy właściciel. Best Bar został zaniedbany, nie ma klimatyzacji, ani ogrzewania, co powoduje, że latem jest w nim bardzo gorąco, a zimą naprawdę zimno. Z odsieczą przybyła Magda Gessler.