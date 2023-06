Renesansowy dwór i ruiny zamku templariuszy na Dolnym Śląsku, zainspirowały Andrzeja Sapkowskiego

O Warcie Bolesławieckiej mógłby powstać serial na Netflixie. Fascynująca historia jej początków

Gwiezdny Zamek leży kilkaset metrów od renesansowego dworu w Warcie Bolesławieckiej

Pierwszym znanym właścicielem zamku był rycerz Stewitz, który zainspirował śląskiego "Czarnego Krzysztofa", a może był nawet jego dalekim kuzynem? Obaj byli rabusiami. Drugi z nich stracił głowę na legnickiej szubienicy w 1513 roku i zasłynął z wyjątkowej okrutności. Powstało mnóstwo legend i podań o jego zuchwałych napaściach, kradzieżach i gwałtach. Do dziś nie wiadomo czy istniał naprawdę. Jeśli tak, to pochodził prawdopodobnie z biednego rodu von Reisewit lub bogatszego von Zedlitz, w którego posiadaniu był także renesansowy dwór w Warcie Bolesławieckiej. Krzysztof miał długie, czarne włosy i przez jakiś czas był burgrabią na zamku Gryf (Proszówka koło Gryfowa Śląskiego). Nie wiadomo, co popchnęło go do zejścia na złą drogę. W dawnych kronikach widnieją jednak informacje, że w trakcie nieobecności właściciela Gryfu rycerz miał ściągać od sąsiadujących miast znaczne ilości pieniędzy. Miały mu posłużyć do zakupienia innych rabusiów, z którymi stworzył później swoją bandę. Napadał z nią nie tylko na zamki, ale i klasztory, uprowadzając z nich mniszki. Łupem dzielił się z władcami księstw i to prawdopodobnie sprawiło, że przez lata unikał kary. Schwytały go wojska w trakcie uczty i spaliły jego ówczesną siedzibę. Podobno gdzieś nieopodal Złotoryi nadal ukryty jest skarb Czarnego Krzysztofa, którego szukano na długo przed wojną i nigdy go nie odnaleziono.