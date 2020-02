Remonty torowisk we Wrocławiu. MPK podsumowuje styczeń 2020 r.

"#TORYwolucja dzieje się również w 2020 roku. Z tego powodu chcielibyśmy podzielić się tym, co zrobiliśmy przez ubiegły miesiąc. Meldujemy, że w STYCZNIU: wykonaliśmy 329 spawów pękniętych główek szyn i torów, nasze całodobowe pogotowie torowe spędziło na interwencjach 42 godziny, napawaliśmy 24 metry szyn, zużyliśmy ok. 30 m3 różnych mieszanek do wyrównywania lokalnych nierówności, podczas napraw awaryjnych wymieniliśmy 71 metrów szyn, wymieniliśmy zwrotnicę na placu Społecznym, wymieniliśmy ok. 100 metrów szyn na odcinku plac Społeczny - most Grunwaldzki, naprawiliśmy nawierzchnię na skrzyżowaniu Piłsudskiego - Kołłątaja, naprawiliśmy nawierzchnię torową na placu Jana Pawła II, wymieniliśmy szyny na ulicy św. Mikołaja." - informuje wrocławskie MPK na swoim profilu na Facebooku.

