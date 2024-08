Remonty, remonty, remonty...Kiedy w końcu nie będziemy się martwić kolejnymi objazdami? Zdradzamy - niedługo!

Na ulicy Powstańców Śląskich wymieniono odcinek torowiska od Zaolziańskiej do Piłsudskiego. Ulica Szczytnicka, od skweru Bocheńskiego do ul. Piwnej, przeszła nie tylko wymianę torowisk, ale także krzywej kostki. To pierwszy etap większych zmian na tej ulicy, które mają na celu uspokojenie ruchu i stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz odwiedzającym. Planowane są także donice i ogródki gastronomiczne, które mają ożywić tę część miasta.

Na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Szewskiej wymieniono 200 metrów torów oraz rozjazdy. Te zmiany są kluczowe dla poprawy płynności ruchu tramwajowego w centrum miasta, co bezpośrednio przekłada się na komfort mieszkańców i turystów korzystających z miejskiego transportu.