Remont w SP nr 34 we Wrocławiu się przedłuża. Cierpią na tym dzieci, rodzice tracą cierpliwość. Czy można było tego uniknąć?

,,Jak to możliwe, że remont trwa tak długo, co zrobiła szkoła żeby sprawę wyjaśnić, co zrobiło miasto żeby zapewnić dzieciom dobre rozwiązanie na rok szkolny?'' — te pytania zadają sobie od czwartku…

Sprawa ma swój dalszy ciąg

Interpelacje do prezydenta Wrocławia w celu wyjaśnienia złożył Robert Grzechnik, radny miejski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zrobił to zaniepokojony kolejnymi regularnymi i niepokojącymi doniesieniami rodziców, którzy napisali do niego m.in.: