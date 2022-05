Remont ulicy Pomorskiej we Wrocławiu pochłonie 66 milionów złotych. Zobacz wizualizacje!

W przetargu łącznie uczestniczyło 6 firm, z czego 4 mieściły się w przeznaczonym budżecie na tę inwestycję. Przypomnijmy, że limit środków wynosił maksymalnie 93,5 mln zł. Wybrana została najtańsza oferta poznańskiej spółki TORPOL S.A. Za cenę dokładnie 66 414 039,52 zł brutto kompletnie odnowi ulicę Pomorską we Wrocławiu. Chodzi o drugi etap przebudowy, czyli odcinek od ul. Dubois do pl. Staszica i zachodniej części pl. Staszica do wiaduktu kolejowego przy ul. Reymonta.