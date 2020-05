Remont skrzyżowania Piłsudskiego ze Świdnicką, zmiany w kursowaniu MPK we Wrocławiu

Wymiany rozjazdów i torowisk w centrum Wrocławia to pierwsze z ponad 10 zaplanowanych przez MPK tegorocznych remontów. Łączny koszt tych zadań przekroczy 9 mln zł.

Od 30 maja (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany na liniach tramwajowych: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 31, 32, 33, 70 i 76 oraz na liniach autobusowych: K, N, 110, 145, 146, 241, 242, 243, 245, 246, 251, 253, 255 i 259.

TRAMWAJE

Linia 2

"Dwójka" będzie kursowała w obu kierunkach objazdem od ulicy Powstańców Śląskich przez ulicę Świdnicką, plac Teatralny i ulicę Teatralną do ulicy Piotra Skargi z pominięciem przystanku "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 4

"Czwórka" powróci na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego i plac Dominikański.

Linia 5

"Piątka" nadal będzie kursowała w obu kierunkach objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do placu Dominikańskiego z pominięciem przystanku "Arkady (Capitol)", "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 6 i 76

Tramwaje linii 6 powrócą na tory i będą kursowały stałą trasą przejazdu z pętli Krzyki do pętli Kowale przez ulicę Powstańców Śląskich, Świdnicką, Szewską, most Uniwersytecki, plac Bema i ulicę Jedności Narodowej.

W kierunku przeciwnym z pętli Kowale w kierunku pętli Krzyki będzie kursowała od pl. Bema objazdem przez mosty Młyńskie, Halę Targową, plac Dominikański i ulicę Skargi, Teatralną do ulicy Świdnickiej.

Kursy okresowej linii tramwajowej 76 zostaną zlikwidowane.

Linia 7

"Siódemka" powróci na swoją stałą trasę przejazdu.

Linia 8

"Ósemka" powróci na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Kołłątaja, plac Dominikański, Halę Targową i plac Bema.

Linia 9

Tramwaje linii 9 powrócą na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Kołłątaja, plac Dominikański, Halę Targową i plac Bema.

Linia 11

Tramwaje linii 11 nadal będą kursowały w obu kierunkach objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do placu Dominikańskiego z pominięciem przystanku "Arkady (Capitol)", "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 14 i 24

Tramwaje linii 14 będą kursowały na trasie:

Poświętne - pl. Staszica - pl. Powstańców Wielkopolskich - Chrobrego - Drobnera - most Uniwersytecki - Kazimierza Wielkiego - pl. Teatralny - Świdnicka - Powstańców Śląskich - Hallera - FAT

i z powrotem na trasie:

FAT - Grabiszyńska - pl. Legionów - Krupnicza - Kazimierza Wielkiego - pl. Jana Pawła II - pl. Staszica - Poświętne.

Tramwaje linii 24 będą kursowały na trasie:

Poświętne - pl. Staszica - pl. Jana Pawła II - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza - pl. Legionów - Grabiszyńska - FAT

i z powrotem na trasie:

FAT - Hallera - Powstańców Śląskich - Świdnicka - pl. Teatralny - Szewska - most Uniwersytecki - Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica - Poświętne.

Linia 15

Tramwaje linii 15 w obu kierunkach pojadą objazdem od ulicy Kazimierza Wielkiego przez ulicę Widok, Teatralną, Kołłątaja i Peronową z pominięciem przystanków: "Narodowe Forum Muzyki", "pl. Legionów", "Arkady (Capitol)" i "Dworzec Główny (Stawowa)".

Linia 17

Tramwaje linii 17 powrócą na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Świdnicką, plac Teatralny, ulicę Teatralną i plac Dominikański.

Linia 20

Tramwaje linii 20 w obu kierunkach pojadą objazdem od ulicy Krupniczej przez ulicę Sądową, plac Legionów i ulicę Piłsudskiego do ulicy Świdnickiej z pominięciem przystanku "Renoma".

Linia 31 i 32

Tramwaje linii 31 i 32 w obu kierunkach pojadą objazdem od ulicy Krupniczej przez ulicę Podwale, plac Teatralny, ulicę Teatralną, Kołłątaja i Peronową z pominięciem przystanków: "pl. Legionów", "Arkady (Capitol)" i "Dworzec Główny (Stawowa)".

Linia 33

Z uwagi na ograniczoną przepustowość torowisk tramwajowych w obrębie centrum miasta, tramwaje linii 33 w godzinach szczytowych będą kursowały z częstotliwością co 12 minut.

Linia 70

Tramwaje linii okólnej 0L i 0P nadal będą zawieszone a w ich miejsce będzie kursowała okresowa linia tramwajowa nr 70, w obu kierunkach na trasie pl. Staszica - Dw. Nadodrze - Nowowiejska - pl. Grunwaldzki - pl. Wróblewskiego - Pułaskiego - Dw. Główny PKP - Park Południowy.

AUTOBUSY

Dla zapewnienia przepustowości przystanków tramwajowych na ulicy Peronowej przy Dworcu Głównym PKP, autobusy linii K, N, 145, 146 jadące w kierunku ulicy Kołłątaja będą zatrzymywały się na przystanku w zatoce autobusowej przy ulicy Peronowej obok bocznego wejścia do holu Dworca Głównego PKP (obecny przystanek dla linii 112, 113 i 612).