Remont Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu dobiega końca. Kiedy otwarcie?

Informacja o zamknięciu działającej od połowy XIII wieku Piwnicy Świdnickiej spadła w lutym 2018 roku jak grom z jasnego nieba, choć konflikt między ówczesnym najemcą - spółką "Piwnice Świdnickie" kontrolowaną przez Ryszarda Varisellę – ciągnął się od 2012 roku. Spółka zajmowała restaurację bez umowy aż do końca 2017 roku, kiedy to po kilkuletniej sądowej batalii udało się ją eksmitować. Jak twierdzi magistrat, spółka jest winna miastu ponad 2 mln złotych z tytułu niepłaconego czynszu. Varisella – były właściciel Browarów Dolnośląskich Piast – upierał się, że bezczynszowy najem należał mu się za nakłady jakie poniósł wcześniej na remont Piwnicy Świdnickiej.

Remont dobiega końca. Co z otwarciem?

Trwający od blisko ośmiu miesięcy remont Piwnicy Świdnickiej, kosztował miasto blisko 4,1 mln złotych. Jego koniec pierwotnie zaplanowano na 23 kwietnia. Za te pieniądze przygotowano projekt, wymieniono okna, zdemontowano wszystkie instalacje i wykonano nowe, łącznie z klimatyzacją. Zabezpieczono lokal przed wilgocią, przystosowano go dla osób niepełnosprawnych, a także wymieniono windę towarową,

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli Hotelarza, w piwnicy trwają jeszcze prace związane z przystosowaniem go do jego wizji. To ile potrwają, zależy też od sytuacji związanej z koronawirusem, i przepisów, które jak na razie nie pozwalają na otwarcie restauracji. - Planujemy uroczyste otwarcie, ale jak na razie nie jestem w stanie wskazać daty - usłyszeliśmy od Sylwii Drobniak z Hotelarza.

Co ciekawe, spółka nie poniesie z tego powodu większych strat, bowiem na czas szykowania lokalu do ponownego otwarcia została zwolniony z płacenia czynszu. Przy czym nie może to trwać dłużej niż pół roku. - Jest to oczywiście związane z dalszymi pracami, które wykona nowy najemca lokalu chodzi o jego przystosowanie do własnej wizji funkcjonowania Piwnicy Świdnickiej, a musi się to odbyć w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków – wyjaśnia Wojciech Koerber.